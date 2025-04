Popularność zdobył dzięki występom w "The Voice of Poland". Szersza publiczność poznała go też dzięki zwycięstwu na opolskich premierach w 2023 roku, gdzie otrzymał nagrodę za najlepszą kompozycję za utwór "Jeszcze jestem". Perfect jest już po pierwszych próbach z piosenkarzem i entuzjastycznie podchodzi do nowych wyzwań. Grupa szykuje się do nadchodzących występów.