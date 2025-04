Na Wielkanoc taniej w Lidlu o 700 zł. Lidlomix na promocji Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

Lidl zaszalał z promocją na Lidlomix. Kupicie taniej przed Wielkanocą

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a Lidl przygotował dla swoich klientów wyjątkową ofertę sprzętów kuchennych, które idealnie sprawdzą się podczas świątecznych przygotowań.

Jednym z najgorętszych produktów w ofercie sieci jest Lidlomix, czyli tańsza alternatywa dla popularnego Thermomixa. Od 7 do 13 kwietnia, tylko dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus, ten wszechstronny sprzęt będzie dostępny w wyjątkowej promocji za 1799 zł, co stanowi spory rabat w porównaniu do jego standardowej ceny 2499 zł.

Lidlomix to urządzenie, które łączy w sobie wiele funkcji – od gotowania na parze, przez miksowanie, po gotowanie metodą sous-vide. Ma 15 różnych programów automatycznych, które pozwolą na szybkie przygotowanie potraw bez potrzeby spędzania długich godzin w kuchni.

Dodatkowo, Lidlomix oferuje bezpłatną bazę przepisów, która jest regularnie aktualizowana o nowe pomysły kulinarne, a także funkcje, takie jak planer posiłków i lista zakupów. Dzięki tym wszystkim opcjom, Lidlomix stanie się niezastąpionym pomocnikiem w kuchni, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy przygotowanie potraw wymaga sprawności i organizacji.

Wielkanocne promocje w Lidlu. Garnki Gerlach i inne sprzęty kuchenne

Lidl to jednak nie tylko Lidlomix. Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, sieć wprowadza również szereg innych sprzętów kuchennych, które ułatwią gotowanie i wprowadzą nowoczesny akcent do każdej kuchni.

Jednym z hitów oferty jest zestaw garnków AMBIENTE marki Gerlach, który został wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej i będzie dostępny w promocyjnej cenie 229 zł, czyli o 50 zł taniej niż regularna cena.

Jeśli szukasz akcesoriów, które uczynią twoje wielkanocne śniadania jeszcze bardziej wyjątkowymi, Lidl proponuje gofrownicę Salter EK5848, idealną do przygotowywania chrupiących gofrów z puszystym wnętrzem i złocistą skórką. To urządzenie pozwoli na szybkie przygotowanie słodkich i wytrawnych śniadań, które z pewnością zachwycą gości świtecznych.

A dla miłośników zdrowego gotowania, Lidl wprowadza frytkownicę beztłuszczową, czyli airfryera Silvercrest Kitchen Tools, która umożliwia przygotowywanie potraw w wersji lżejszej, bez nadmiaru tłuszczu. Urządzenie to oferuje aż 10 programów i szeroki zakres temperatur (od 40°C do 200°C), co czyni je wszechstronnym pomocnikiem do grillowania, pieczenia czy smażenia.

Lidl ma także w swojej ofercie produkty do przechowywania żywności, takie jak zgrzewarka próżniowa Silvercrest Kitchen Tools. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zachować świeżość produktów na dłużej, a także zapobiec przenikaniu zapachów w lodówce. Zgrzewarka ma funkcje „wet” i „soft”, które umożliwiają pakowanie wilgotnych i delikatnych potraw.