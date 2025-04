Hebe – krem na przebudzenie z Ziaja. Kosztuje mniej niż 10 zł Fot. EastNews

To, co wyróżnia ten krem, to jego fenomenalne działanie, które naprawdę działa cuda w krótkim czasie. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam rano poczuć, jak moja skóra dostaje zastrzyk energii.

Dlatego w porannym rytuale stawiam na kremy, które dają mi to uczucie świeżości, nawilżenia i odżywienia, a do tego nadają się idealnie pod makijaż. Jeśli do tej listy dodamy jeszcze działanie antyoksydacyjne i rozświetlające, to stajemy się prawdziwymi fankami. I tu na scenę wchodzi nasz bohater dnia: Ziaja Witamina C.B3.

Krem jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby skóry, które pojawiają się rano – w końcu to właśnie wtedy nasza skóra po nocy, choć wypoczęta, może być nieco poszarzała, zmęczona, potrzebująca czegoś ekstra, by odzyskać blask. Co takiego ma w sobie ten krem, że zdobył moje serce?

Witamina C – o niej chyba nikomu nie trzeba przypominać. Jeśli chcecie mieć promienną, świeżą skórę, to witamina C jest absolutnym must-have. To ona odpowiada za rozjaśnienie skóry, usuwanie przebarwień, a także przeciwdziała pierwszym oznakom starzenia. Ponadto działa świetnie jako przeciwutleniacz, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Niacynamid (Witamina B3) – wspomaga regenerację skóry, poprawia jej elastyczność, niweluje zaczerwienienia, rozjaśnia przebarwienia i doskonale nawilża.

Jeśli masz cerę z tendencją do niedoskonałości, to niacynamid będzie twoim najlepszym przyjacielem. A co ważne, pomaga utrzymać równowagę skóry i działa kojąco, co sprawia, że krem jest przyjazny także dla osób z wrażliwą cerą.

Multiwitaminowa formuła – krem zawiera również inne witaminy, które dbają o kondycję skóry przez cały dzień. Witamina E działa przeciwzapalnie, a witamina A poprawia strukturę skóry, przyspieszając jej regenerację.

Ta kombinacja jest jak poranny zestaw energetyczny, który przywraca skórze witalność, zapewnia jej zdrowy wygląd i przywraca komfort po całej nocy regeneracji.

Co mi się podoba?

Po pierwsze – konsystencja! To nie jest ciężki krem, który zostawia tłustą warstwę na skórze. Jest lekki, szybko się wchłania i nie pozostawia filmu. Z tego powodu jest świetny pod makijaż, bo nie roluje się i nie przeszkadza w aplikacji podkładu. Po nałożeniu na skórę nie czuć go wcale, ale efekt nawilżenia i świeżości utrzymuje się przez długie godziny.

Kolejny plus to wydajność. Choć opakowanie ma tylko 50 ml, krem jest bardzo wydajny, wystarczy niewielka ilość, aby pokryć całą twarz. A za taką cenę, 9,89 zł, naprawdę nie możemy narzekać na koszt, zwłaszcza że Ziaja stawia na jakość, a nie tylko na marketing.

Od kiedy zaczęłam używać Ziaja Witamina C.B3, zauważyłam, że moja skóra stała się bardziej promienna i świeża, a zaczerwienienia i drobne przebarwienia zaczęły stopniowo zanikać. C