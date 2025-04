DiscoverEU to inicjatywa , która jest częścią popularnego wśród młodych ludzi programu Erasmus+. KE podkreśla, że jej celem jest edukowanie Europejczyków poprzez podróże, które umożliwiają poznawanie kultur i historii kontynentu. Ważnym aspektem programu jest również nawiązywanie międzynarodowych znajomości i budowanie więzi między młodymi ludźmi z różnych krajów.

Niestety, nie każdy może skorzystać z tego benefitu. Oferta jest skierowana do obywateli Unii Europejskiej oraz mieszkańców Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji – krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+, którzy urodzili się między 1 lipca 2006 r. a 30 czerwca 2007 r.

"Laureaci otrzymają bilety DiscoverEU na podróż, która odbywać się będzie głównie koleją. Dostaną też europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do wielu zniżek, np. na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych, przy płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie itp" – czytamy na stronie UE.

Jak zdobyć bilet w ramach DiscoverEU?

Unia Europejska ogłosiła, że kolejna runda rekrutacji potrwa od 2 kwietnia 2025 r. do 16 kwietnia 2025 r. (do godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

By zdobyć bilet 18-latkowe muszą zarejestrować się na Europejskim Portalu Młodzieżowym, link dostępny tutaj i wziąć udział w quizie. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki, otrzymają vouchery na podróże po Europie.

Zwycięzcy będą mogli podróżować przez minimum 1 dzień i maksymalnie 30 dni w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2026 r. Program przewiduje możliwość podróżowania w grupie – to świetna okazja, by przeżyć ze znajomymi wspólną przygodę.