W ostatnich tygodniach linie Ryanair wprowadziły intensywne kontrole bagażu, które stały się niemal codziennością na europejskich lotniskach. Przewoźnik rygorystycznie podchodzi do przestrzegania regulaminu, a pasażerowie skarżą się na niespodziewane opłaty za nadbagaż.

Ryanair nie ma litości w kwestii bagażu

Kluczową kwestią są dokładne wymiary bagażu . Nawet minimalne przekroczenie dopuszczalnych rozmiarów może skutkować tym, że będziemy zmuszeni dopłacić 75 euro czyli około 313 zł. Przypomnijmy, że aktualne niebieskie mierniki Ryanaira są większe niż dozwolone wymiary bagażu podręcznego, co potwierdził w rozmowie z naTemat prezes linii, Michael O'Leary .

– Nasz sizer do bagażu jest większy niż minimalny dozwolony rozmiar – mówił. Prezes Ryanaira dodał również, że wielu pasażerów "nauczyło się oszukiwać" i naginać zasady, dlatego linia lotnicza wprowadza nowy, bardziej rygorystyczny miernik.

Ma on uniemożliwić "upychanie" walizek i plecaków, co było powszechną praktyką w przypadku starych stojakach. Był już testowany na lotnisku w Berlinie i ma pojawić się na kolejnych lotniskach w Europie.

Gdzie obowiązują nowe zasady?

Nowy miernik bagażu został już zauważony na lotnisku w Berlinie. Pojawiły się także doniesienia, że jest używany w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice. Użytkownicy mediów społecznościowych piszą o wzmożonych kontrolach na lotniskach w Poznaniu i Gdańsku, choć nie wiadomo, czy są one wynikiem wprowadzenia nowego stojaka.

Ryanair konsekwentnie wdraża zapowiadane zmiany. Pasażerowie powinni mieć się na baczności i być przygotowani na nowe kontrole i sprawdzać wymiary swojego bagażu. Zaleca się dokładne mierzenie walizki, wliczając w to kółka i uchwyty, aby upewnić się, że spełnia oficjalne wymagania przewoźnika: 40 cm x 20 cm x 25 cm dla darmowej małej torby oraz 55 cm x 40 cm x 20 cm dla płatnej torby kabinowej.

Należy jednak pamiętać, że nowy miernik bagażu nie pozwoli już na "upychanie". Jeśli masz wątpliwości co do wymiarów swojego bagażu, warto rozważyć wykupienie priorytetowego wejścia na pokład, co pozwoli uniknąć stresu i dodatkowych opłat.