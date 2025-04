Tegoroczne lato może przynieść wiele rekordów. Lotniska we Wrocławiu czy Poznaniu pochwaliły się już rekordowymi siatkami połączeń, w dużej mierze dzięki Ryanairowi. Jednak jeżeli planujecie udać się w podróż między czerwcem a sierpniem, będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość.

Najgorsze lato w historii. Brytyjczycy nie mają w tej kwestii wątpliwości

"Independent" donosi, że przed podróżnymi jest najgorsze lato w historii. Z tamtejszych lotnisk od czerwca do września ma skorzystać ok. 90 mln pasażerów (mają tam przylecieć lub stamtąd odlecieć). Niestety, ale aż jedna trzecia z nich, czyli ok. 30 milionów podróżnych, spotka się z opóźnieniami.