– Chciałem też jasno powiedzieć, że z olbrzymim niepokojem, a tak naprawdę niedowierzaniem słuchałem tego, co mówi mój konkurent, pan Karol Nawrocki, o tym, co nam się szykuje – stwierdził w czwartek Rafał Trzaskowski w Starachowicach.

Trzaskowski nie patyczkuje się z Nawrockim. Chodzi o cła Trumpa

Jak wyjaśnił, "dlatego, że on mówił o tych cłach, które Amerykanie chcą wprowadzić na między innymi polskie towary, z wielkim zrozumieniem i z wielkim zadowoleniem, że, Amerykanie chcą wprowadzić cła na towary z Polski, co oczywiście wpłynie na nasze miejsca pracy".

– Nie mogłem w to uwierzyć, że ktoś może w ten sposób się wypowiadać na temat ceł, które inne państwo nakłada na polskie towary, a trzeba w tym momencie zadać pytanie. Jaki interes pan Karol Nawrocki, chce w tej chwili reprezentować? Dlatego, że obowiązkiem każdego polskiego polityka jest przede wszystkim dbać o nasz, polski interes narodowy – podkreślił.

– Jeżeli cała Europa mówi, że musimy dzisiaj inwestować w przemysł nasz europejski, to jest wielka szansa dla Polski, żeby namawiać wszystkich do tego, żeby wzmacniać nasze zdolności przemysłowe – uważa kandydat na prezydenta z ramienia.

– To my powinniśmy produkować jak najwięcej, po to, żeby pokazać siłę polskiej gospodarki, żeby nasz sprzęt, służył naszym wojskom i żeby ten sprzęt sprzedawany był w całej Europie, a nawet na całym świecie – dodał.