Kowalski twierdzi, że znalazł haka na Trzaskowskiego. "Zawiadamiam PKW!"

Kowalski twierdzi bowiem, że burmistrz Nowej Dęby miał wykorzystywać urzędowego gońca – osobę opłacaną z budżetu gminy, czyli z podatków mieszkańców – do roznoszenia ulotek wyborczych Trzaskowskiego bezpośrednio do domów. Sprawa ma zostać oficjalnie zgłoszona do Państwowej Komisji Wyborczej.