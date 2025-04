O najgorszych zachowaniach pasażerów w samolotach na łamach naTemat pisaliśmy nie raz. Wiele emocji wzbudziła m.in. historia pasażera, który podczas długiego lotu patrzył, jak podróżny przed nim urządził sobie spa dla dłoni i zaczął je pielęgnować na oczach innych. I tak mogło to być irytujące. Jednak polska stewardessa pokazała właśnie nagranie, na którym widać najgorsze zachowanie, które jednak jest zgodne z przepisami.

Stewardessa pokazała nagranie. To wystarczy, żeby w samolocie zawrzało

Latanie samolotami jest stresujące z kilku powodów. Jesteśmy kilkanaście kilometrów nad ziemią, a na dodatek zamknięci, bez szans na wyjście w dowolnym momencie. Problemem jest też niewygodna pozycja, czy mała ilość miejsca. I to właśnie z tymi dwiema ostatnimi niewygodami związane jest irytujące zachowanie.

Polska stewardessa pokazała w czwartek wieczorem nagranie, na którym jeden z pasażerów postanowił rozłożyć swój fotel. Reakcja osoby siedzącej z tyłu była natychmiastowa. Mężczyzna pchnął natychmiast fotel, co doprowadziło do furii pasażera, który go rozłożył.