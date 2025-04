Europa, przynajmniej na pierwszy rzut oka, odcięła się od Rosji, a zwłaszcza od ich turystów. Z dnia na dzień zamknięto przestrzeń powietrzną dla tamtejszych samolotów. Skutecznym utrudnieniem okazały się też wizy , których europejskie kraje nie chciały wydawać Rosjanom. Lato 2025 może być jednak inne. Wiele wskazuje na to, że tamtejsi turyści będą chętnie wybierać m.in. all inclusive w Grecji.

Rosjanie planują wakacje w Europie

– Dokumenty na wizy turystyczne do Włoch składamy niemal codziennie, są terminy na najbliższe dni stycznia i lutego. Ich przetwarzanie od momentu pobrania odcisków palców wynosi 40-45 dni. Terminy na wizy Schengen do Hiszpanii są dostępne z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, są okienka na marzec do Francji, a dokumenty do Wielkiej Brytanii składane są niemal codziennie, termin jest możliwy do końca zimy – mówiła "Interfaxowi" Iwetta Wierdijan dyrektor działu promocji i reklamy w BSI Group, jednego z największych touroperatorów w Rosji.