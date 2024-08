Turcja rajem dla Europejczyków, ale nie dla Turków

O ile wysoka jakość tureckich hoteli jest dobrą wiadomością dla europejskich turystów (w tym Polaków), o tyle Turcy, których 40 proc. żyje za pensję minimalną wynoszącą 475 euro (ok. 2040 zł), nie mogą pozwolić sobie na takie wakacje.

"Grecka propaganda" działa. Tu przyjeżdżają na wakacje z Turcji

Zgodnie z aktualnymi przepisami Turcy mogą spędzić do 7 dni na jednej z 10 greckich wysp. Wizy odbierają po dotarciu do miejsca docelowego. I jak pokazują statystyki, do których dotarł Gerd Heller z Deutsche Welle, zainteresowanie takimi wyjazdami jest ogromne.