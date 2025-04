Popsute chłodziarki

Szczególnie częstym problemem okazały się wadliwe zamrażarki. Dziennikarze odkryli problemy z systemami chłodniczymi w około 80 proc. z 50 kontrolowanych sklepów Kaufland. Wiele urządzeń przeciekało, drzwi lub szklane ściany były zaparowane, a przed wieloma z nich znajdowały się taśmy klejące i ściereczki do wycierania. Wszystko to wskazuje na to, że system chłodniczy nie jest w stanie utrzymać wymaganej temperatury. Może to przyczynić się do powstania szkodliwych bakterii.