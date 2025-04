Rossmann – promocja na arabskie perfumy LATAFFA. 3 kultowe wersje

różową – Yara, białą – Yara Moi, i żółtą – Yara Tous

Każda z nich ma coś unikalnego do zaoferowania, ale łączy je jedno – dobra w stosunku do ceny trwałość – na promocji w Rossmannie każdy z zapachów kupimy teraz za 83,99 zł – i obłędna słodycz. Zastanawiacie, się którą Yarę wybrać? Przeczytajcie naszą rozpiskę.

Którą Yarę wybrać?

Jeśli kochasz gourmandowe, truskawkowo-mleczne zapachy – wybierz różową Yarę. Jeśli marzysz o zapachu lata, pina colady i tropikalnych wakacji – żółta Yara Tous będzie strzałem w dziesiątkę. Jeśli szukasz bardziej eleganckiej, kwiatowo-karmelowej kompozycji – biała Yara Moi będzie dla ciebie.

Lattafa Yara – różowe opakowanie, zapach truskawkowego cukierka

Jeśli lubicie perfumy w stylu gourmand, to Yara w różowym flakonie jest absolutnym must-have! Ten zapach pachnie jak mleczno-truskawkowe cukierki, w których słodycz miesza się z kremową wanilią. To kompozycja, która otula jak miękki, puszysty kocyk i natychmiast poprawia nastrój.

Głowa: truskawka, orchidea, Serce: kakao, wanilia, Baza: drzewo sandałowe, piżmo.

Lattafa Yara Tous – żółte opakowanie, tropikalna pina colada

Jeśli marzycie o zapachu, który przeniesie Was na egzotyczną plażę, to żółta Yara Tous jest dla was. To perfumy, które pachną jak letni koktajl z mango, kokosa i ananasa. Czuć w nich owocową słodycz, ale też kremowość i tropikalny vibe, który natychmiast poprawia humor.