To, co dzieje się w Ryanairze od przynajmniej kilku tygodni, można żartobliwie określić mianem polowania na czarownicę. Masowe weryfikacje bagażów turystów sprawiają, że coraz więcej osób jest przyłapywanych na posiadaniu zbyt dużych walizek. A to sprawia, że muszą słono przewoźnikowi płacić. Niestety niebawem zapłacą jeszcze więcej.

Ryanair zmienia zasady dotyczące bagażu podręcznego

Wielu podróżnych zapomina, że do podanych wymiarów wliczane są kółka, rączki i wszelkie pozostałe wystające elementy. Dodatkowo podczas weryfikacji walizki wystarczy, że wystaje ona ze stojaka o centymetr, żeby pasażer musiał za nią zapłacić. Dlaczego tak? Obecnie używane sizery są większe niż maksymalny wymiar bagażu . Jeżeli więc wasza walizka i tak się tam nie mieści, to znaczy, że wyraźnie narusza regulamin.

Za niewymiarowy bagaż podróżni płacą teraz 60 euro, czyli ok. 250 zł. Jednak jak podaje "Majorca Daily Bulletin", już od listopada opłata ta wzrośnie do 70 euro, czyli ok. 300 zł. Jeżeli ofiarami kontroli padniecie w obie strony, zapłacicie aż 600 zł. To więcej niż część biletów lotniczych.