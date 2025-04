Trzaskowski nagle wyciągnął kafelek na spotkaniu wyborczym

Polityk KO jest zdania, że Polakom nie jest potrzebna ceramika z Indii czy innych miejsc na świecie, "skoro mamy swoją dużo, dużo lepszą". – I wspierajmy nasze miejsca pracy, tutaj w Końskich. To jest rola prezydenta – bardzo praktyczna. To nie jest tylko opowieść o aspiracjach. To jest wspieranie każdej Polki i każdego Polaka (....) I zróbmy to jeszcze raz po trampowsku – wskazał, zwracając się do tłumu, że chodzi o ich aspiracje. Zebrani zaczęli wówczas wiwatować.