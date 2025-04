Wnuk Eminema dostał drugie imię po dziadku

Nad głową chłopca znalazła się tablica, z której dowiadujemy się, jak ma na imię wnuk Eminema . Elliot to jego pierwsze, a Marshall – drugie imię, które jest ściśle związane z jego dziadkiem, bo choć wszyscy znają rapera pod pseudonimem Eminem , to tak naprawdę nazywa się Marshall Bruce Mathers III.

Poinformowała Eminema, że "będzie dziadkiem" w wyjątkowy sposób

Hailie Jade Scott ma obecnie 29 lat. Przez lata żyła z dala od blasku fleszy. Skończyła studia psychologiczne na Michigan State University. Jest teraz gospodynią podcastu pt. "Just a Little Shady", w którym porusza tematy związane z muzyką i popkulturą. Hailie wielokrotnie była inspiracją dla znanego rapera w jego twórczości. Eminem stworzył bowiem takie kawałki jak: "Hailie's Song" czy "When I'm Gone". Dodajmy, że ma on jeszcze dwoje adoptowanych dzieci: Alainę i Stevie Laine.