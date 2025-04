Romuald Romanowski nie żyje. Czy Marcin Romanowski przyleci z Węgier na pogrzeb ojca?

Dziennikarze "Faktu" rozmawiali na ten temat z bliskimi polityka. – Powinien przyjechać, bo jest niewinny. Ale sam pan widzi, co ci wyrabiają?! Zaraz by go zamknęli. Więc raczej go nie będzie – powiedział jeden z członków rodziny Romanowskiego.