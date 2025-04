Zaalarmowane zachowaniem pasażera stewardessy natychmiast odciągnęły go od drzwi samolotu i posadziły na fotelu zlokalizowanym w środkowej części maszyny. Jednak na tym incydent się nie skończył. Okazało się, że podróżny, Shadi Taiseer Alsaaydeh, obywatel Jordanii, nie porzucił swoich planów. Doskoczył do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i znowu próbował siłą otworzyć drzwi samolotu w powietrzu. Tego było już za dużo dla wszystkich na pokładzie. Załoga i podróżni rzucili się na mężczyznę, by go obezwładnić. Zanim został unieszkodliwiony, 46-latek zdołał jeszcze zaatakować członkinię personelu pokładowego.