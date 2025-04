Przypomnijmy: Monika Pawłowska, zanim w zeszłej kadencji związała się z PiS, była członkinią SLD , a następnie działała w partii Wiosna. Pełniła także funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy. W 2021 roku dołączyła do Prawa i Sprawiedliwości . To właśnie ona napisała na platformie X pod zdjęciem Tuska z wnukami:

"Jest pan wyjątkowo leniwym premierem. Tylko Polski szkoda". To była jej odpowiedź nad wcześniejszy wpis Donalda Tuska , który skomentowała jej klubowa koleżanka.

"Pani jest za to wyjątkowo niestała w poglądach. Jak nazywa się taką osobę?" – zwrócił jej uwagę jeden z internautów. "Jest pani wyjątkowo odrażającą osobą skoro atakuje pani premiera za to, że spędza sobotę z rodziną" – napisał inny. "Polityczna delikatnie mówiąc chorągiewka śmie krytykować premiera. A ty co zrobiłaś oprócz wrzasków w sejmie?" – zapytała inna użytkowniczka X.