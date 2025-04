Wygląda na to, że nawet rodzinne zdjęcie może być przyczynkiem do krytyki ze strony politycznych oponentów. Tak postąpiła m.in. Dominika Chorosińska , posłanka PiS, była aktorka i była minister kultury w tzw. dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego .

Chorosińska z PiS chciała wbić szpilę Tuskowi. Poszło o zdjęcie z wnukami

"To, co możemy ofiarować dzieciom i wnukom, to przede wszystkim nasz czas"; "Ekstra dziadek"; "Doborowe towarzystwo na weekend" – czytamy w komentarzach. Nie zabrakło jednak mniej przychylnych komentarzy.