"Kaczyński chciał, żeby doszło do mordobicia". Ostre słowa Jońskiego z KO

Giertych pisze do posłów PiS

Co ciekawe, poseł KO przewiduje... "amnestię wielkanocną". "Jeżeli którykolwiek z tych posłów publicznie przeprosi mnie w nagraniu lub na żywo w TVP do tegorocznej Wielkanocy oraz prześle mi do kancelarii swoje przeprosiny, to będę wnioskować o warunkowe umorzenie jego sprawy bez żadnych kar" – napisał.