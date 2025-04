PKP Intercity prężnie rozwija się w Polsce, ale ma także apetyt na to, żeby oferować jeszcze więcej tras międzynarodowych. Jak podaje "Rynek Kolejowy", przewoźnik już w grudniu uruchomi kilka nowych tras m.in. do Niemiec i na Litwę. Jednak wyobraźnię Polaków najprędzej rozpali koncepcja połączenia Warszawy z Rijeką, ale z nią na razie jest wiele niewiadomych.

Nowe trasy z Polski. PKP Intercity uruchomi je jeszcze w tym roku

Na początku kwietnia PKP Intercity przedstawiło długą listę nowych tras międzynarodowych, które powinny pojawić się już w grudniowym rozkładzie jazdy. Wielu podróżnych z pewnością zainteresuje możliwość przejazdu z Przemyśla przez Kraków do Wiednia (Austria), Bratysławy (Słowacja) i Budapesztu ( Węgry ). Do stolicy Austrii pojedziemy także z Poznania.

Ciekawie wygląda także lista tras do Niemiec. Częściej będzie można pojechać z Warszawy i Przemyśla do Berlina. Jednak do stolicy Niemiec pojadą także podróżni z Chełma. W rozkładzie PKP Intercity mają pojawić się także trasy do Lipska z Przemyśla i Krakowa. To o tyle ciekawe, że pociągi będą przekraczały granicę w Horce, które dotychczas nie było wykorzystywane w ruchu pasażerskim. Z Przemyśla zostanie uruchomiona także trasa do Monachium.