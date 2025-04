Te dwa lotniska odnotowały spadek liczby pasażerów

Spadek liczby pasażerów odnotowały natomiast dwa lotniska – Warszawa-Modlin oraz Olsztyn-Mazury. Pierwsze z nich w 2024 roku obsłużyło 2 697 575 pasażerów, co stanowi spadek o 20,7 proc. w porównaniu do 2023 roku, kiedy liczba pasażerów wynosiła 3 399 650. Lotnisko Olsztyn-Mazury w 2024 roku odprawiło 68 661 podróżnych – jest to spadek o 51,1 proc. w porównaniu do 140 444 osób w 2023 roku.