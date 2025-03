Ziobro nie pójdzie do aresztu. Sąd mówi dlaczego

Sąd zdecydował, że nie zgodzi się na areszt. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych Anna Ptaszek przekazała, co cytuje TVN24, że "zdaniem sądu informacje przekazywane komisji przez policję i Straż Marszałkowską były tego rodzaju, że komisja mogła przystąpić do czynności przesłuchania pana Zbigniewa Ziobry i skoro tego nie zrobiła, to odstąpiła od tej czynności".