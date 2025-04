All inclusive w Turcji sporo droższe. Grecja cenowo dogania Wyspy Kanaryjskie Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Okres sprzedaży wakacji first minute dobiegł końca wraz z ostatnim dniem marca. Efekt tego widać natychmiast. Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na dane Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, średnia cena wyjazdu w szczycie sezonu wakacyjnego (wylot między 4 a 10 sierpnia) w pierwszym tygodniu kwietnia wzrosła o 85 zł. Ulubione kierunki Polaków podrożały jednak znacznie bardziej.

All inclusive w Turcji i Grecji mocno podrożało

Traveldata jak co tydzień uważnie przyjrzała się średnim cenom wyjazdów na all inclusive w szczycie sezonu turystycznego. A tym razem dane nie napawają optymizmem. Ceny podróży z biurami podróży w zasadzie do każdego kraju basenu Morza Śródziemnego wzrosły.

Jeśli chodzi o regiony, to największy wzrost dotyczy all inclusive na greckim półwyspie Chalkidiki, gdzie za pobyt trzeba zapłacić aż 407 zł więcej od osoby. Wiceliderem na liście podwyżek jest hiszpańskie Costa de la Luz, gdzie ceny wzrosły o 352 zł. Podium uzupełnia Maroko, gdzie za tygodniowe all inclusive trzeba zapłacić 235 zł więcej niż tydzień wcześniej.

Optymizmem nie napawają także ceny all inclusive w ulubionych krajach Polaków. Aż o 172 zł wzrosła cena wczasów w Grecji. Średnio za tygodniowy pobyt trzeba tam zapłacić już 5724 zł. Jest to tylko 16 zł mniej niż w najdroższym z ulubionych kierunków Polaków, czyli na Wyspach Kanaryjskich. Te akurat jako jedyne tydzień do tygodnia potaniały, ale tylko o 19 zł.

Dość boleśnie wzrosły także ceny all inclusive w Turcji. Po podwyżce o 131 zł za tygodniowy urlop trzeba tam zapłacić średnio 4999 zł. O 107 zł podrożała Bułgaria (3886 zł), a o 51 zł więcej musimy zapłacić za wczasy w Egipcie. Tam średnia cena tygodniowego urlopu wynosi 3828 zł. Tym samym kraj faraonów pozostaje najtańszym pośród ulubionych kierunków Polaków.

Gdzie na najtańsze all inclusive w wakacje 2025? Najlepiej wypada Tunezja

Jeżeli nie chcecie przepłacać za tegoroczne wakacje, to zwróćcie uwagę na Tunezję. Mimo iż w ostatnim tygodniu doszło tam do podwyżki o 38 zł, to nadal 3647 zł za 7-dniową podróż pozostaje najniższą ceną.

