O tym, że gra " Minecraft " ma wielu fanów i stała się wręcz światowym fenomenem, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Nic więc dziwnego, że znaleźli się chętni do zrobienia filmowej wersji "Minecrafta". Ta trafiła do polskich kin 4 kwietnia.

Rekord oglądalności w kinach należy teraz do "Minecrafta"

Produkcja opowiada historię czterech "nieudaczników", którzy trafiają do portalu Nadziemia – "dziwacznej krainy pełnej sześcianów". Aby wrócić do domu, muszą zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami. Pomaga im w tym doświadczony gracz Stev.

Chwilę po premierze zapowiadało się, że "Minecraft: Film" odniesie niemały sukces. Teraz już wiadomo, że pobił rekord. Jak podaje filmweb.pl W ciągu trzech dni: od piątku 4 kwietnia do niedzieli 6 kwietnia, obejrzało go w kinach łącznie 978 319 widzów. To o ponad 40 tysięcy więcej widzów niż zgromadził dotychczasowy rekordzista, czyli 'Kler' Wojciecha Smarzowskiego. Film, który miał premierę we wrześniu 2018 roku, zgromadził w premierowy weekend ponad 935 tysięcy widzów, zarabiając 18,7 mln złotych" – czytamy.