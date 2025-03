Specjalny souvenir na 20. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. 35 złotych... za zero euro

W przyszłym tygodniu minie 20 lat od śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji w Watykanie zaplanowano uroczyste obchody, a w Polsce pojawił się kolekcjonerski banknot – souvenir z podobizną papieża. Choć jego nominalna wartość to zero euro, to Skarbnica Narodowa sprzedaje go za 35 złotych.