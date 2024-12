O tym, że HBO pracuje obecnie nad serialowym rebootem "Harry'ego Pottera", wiemy już od dawna. Showrunnerką i producentką wykonawczą nowej wersji została Francesca Gardiner z "Sukcesji", a reżyserem aż sześciu odcinków mianowano znanego z drugiego sezonu "The Last of Us" i filmu "Menu" Marka Myloda.