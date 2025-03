Tom Cruise ("Top Gun: Maverick") jest znany w Fabryce Snów z tego, że samodzielnie wykonuje większość swoich kaskaderskich scen, nawet tych najbardziej wymagających. Do jednej z sekwencji w "Mission: Impossible – Dead Reckoning" przygotowywał się przez cały rok. Mowa o spektakularnym skoku na motocyklu z mierzącego 600 metrów wysokości klifu w Norwegii , do którego aktor trenował przez wspomniane 12 miesięcy. W tym czasie wykonał aż 13 tysięcy skoków na motocyklu oraz 500 skoków ze spadochronem.

We wcześniejszych filmach z serii "Misji niemożliwej" Cruise również nie był wyręczany przez zawodowych kaskaderów. W "Mission: Impossible – Rogue Nation" brał udział w naprawdę imponujących sekwencjach.

"Mission: Impossible – Rogue Nation" na TVN. O czym jest film z Tomem Cruisem?

Na potrzeby piątej odsłony serii, którą wyreżyserował Christopher McQuarrie ("Na skraju jutra"), Tom Cruise bez użycia dublera wykonał wyczyn kaskaderski polegający na wspinaniu się po lecącym samolocie typu Airbus A400M. Podczas kręcenia wisiał blisko 1,5 km nad ziemią. Do tego celu stworzono odporną na wiatr ramę kamery i zamontowano ją na lewym skrzydle maszyn.

"'Rogue Nation' pod wieloma względami przypomina większość filmów z serii 'Mission: Impossible': to potężna machina, którą pan McQuarrie – po naoliwieniu – ponownie uruchomił i puścił w ruch" – czytamy w recenzji Manohli Dargis z dziennika "The New York Times". Na portalu Rotten Tomatoes film cieszy się 94 proc. pozytywnych recenzji krytyków (z 325 artykułów).