Według portalu ekathimerini.com, silny front atmosferyczny sprawi, że zimowa aura utrzyma się w całej Grecji co najmniej do środy. Prognozy przewidują dalsze opady śniegu, gwałtowne spadki temperatury oraz powszechny mróz.

Front, który przyniósł śnieg na północy kraju i spowodował spadek temperatury nawet do -7 stopni Celsjusza w regionach takich jak Seli, będzie powoli przesuwał się na południe. We wtorek dotarł do Krety i Dodekanezu. Większość kontynentalnej części Grecji może spodziewać się mrozu.

Atak zimy w Grecji

Zimowa pogoda utrzyma się do połowy tygodnia, co oznacza, że osoby planujące podróż do Grecji w najbliższych dniach nie będą mogły cieszyć się ze sprzyjających warunków. We wtorek i środę prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne opady śniegu w centralnych i południowych regionach kraju.