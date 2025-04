Cypr od kilku lat zyskuje w oczach Polaków. Nasi turyści latają tam coraz chętniej i to nie tylko w wakacje, ale i po sezonie. W lutym 2025 roku swój urlop spędziło tam aż 20 165 podróżnych z naszego kraju, co dało nam drugie miejsce na liście najliczniejszych nacji. Częściej latali tam jedynie Brytyjczycy. To rosnące zainteresowanie sprawiło, że jeden z tamtejszych regionów chce nas przyciągać jeszcze skuteczniej.