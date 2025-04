Burza wokół prokurator Ewy Wrzosek

Jak informuje Instytut Monitorowania Mediów w przekazanym we wtorek naTemat.pl komunikacie, "w dniach 15–31 marca 2025 roku ukazało się łącznie ponad 84 tysiące publikacji i wpisów, zarówno w mediach klasycznych, jak i społecznościowych, w kontekście Ewy Wrzosek".

"Szacowany zasięg przekazów to aż 528 milionów potencjalnych kontaktów, co oznacza, że statystyczna osoba powyżej 15 roku życia mogła zetknąć się z informacją na ten temat średnio 17 razy" – czytamy.

"W mediach prawicowych oraz wśród polityków związanych z PiS Ewa Wrzosek była przedstawiana jako osoba skrajnie upolityczniona, określana m.in. jako "fanatycznie antypisowska" czy "najbardziej upolityczniony prokurator w Polsce". Sugerowano, że prowadzone przez nią przesłuchanie mogło przyczynić się do śmierci Barbary Skrzypek, co wywołało silne emocje i głęboką polaryzację opinii publicznej" – napisał IMM.

Tak internet zareagował na sprawę Ewy Wrzosek

Z analizy IMM wynika także, że "do największego nacechowania wpisów zabarwionych negatywnymi emocjami dochodziło w mediach społecznościowych, czyli tam, gdzie możliwa jest w największym stopniu anonimizacja danych".

"Z drugiej strony, pojawiły się też wpisy wyrażające wsparcie i podziw – Wrzosek określano jako "niezłomną", "profesjonalną" i "silną kobietę w państwie prawa". Popularne hasztagi wśród jej zwolenników to m.in. #MuremZaWrzosek i #AniKrokuWstecz" – podkreślono.

– Zjawisko hejtu w mediach społecznościowych staje się coraz bardziej widoczne, szczególnie po zaprzestaniu moderacji dyskusji na skutek decyzji właścicieli platform. Co gorsza, obecnie hejt często ma swój początek w niektórych mediach dziennikarskich, najczęściej tych silnie związanych z konkretną opcją polityczną – skomentowała to Monika Ezman, dyrektorka Centrum Zarządzania Jakością i Działu Analiz w IMM.

– Ciekawe też jest to, że okresie od 15 do 31 marca profil Ewy Wrzosek na platformie X (dawniej Twitter) zyskał 2,6 tys. nowych obserwujących, a jej wpisy zostały wyświetlone 6,4 mln razy, generując ponad 182 tys. interakcji. To pokazuje, jak silnie emocjonalnie reaguje społeczność internetowa – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie – na osoby stające się twarzami medialnych i politycznych sporów – podkreśliła Ezman.