Pepco oferta na Wielkanoc. Zaszalało z ofertą na wiosnę Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Reklama.

Pepco zaszalało z ofertą na wiosnę – dom gotowy na Wielkanoc?

Co znajdziesz w Pepco, co z pewnością doda uroku twojemu wiosennemu wnętrzu? Zdecydowanie dekoracje, które będą idealnym akcentem na wielkanocnym stole.

Stylowe naczynia, eleganckie kieliszki do jajek czy subtelne bieżniki. Zaczynając od porcelanowych talerzy, które są nie tylko lekkie, ale i błyszczące, a przy tym w przystępnej cenie – talerz obiadowy za 12 zł, deserowy za 8 zł.

To świetny sposób, by urozmaicić wielkanocny stół, nie wydając przy tym fortuny. Warto dodać do nich kieliszki z ryflowanego szkła (komplet 30 zł) i dopasować inne akcesoria, które stworzą spójną aranżację.

Reklama.

Jeśli zależy ci na spójności całej dekoracji, polecam również zakup bieżnika na stół, który będzie pięknym dopełnieniem wiosennej aranżacji. W Pepco znajdziesz modele w różnych kolorach, w cenie 25 zł, które wprowadzą do twojego wnętrza świeżość i wiosenny klimat.

To naprawdę świetny sposób, by udekorować stół w stylu, który będzie zarówno elegancki, jak i pełen ciepła, idealny na świąteczne posiłki. Ale Pepco to nie tylko dekoracje – wiosenna oferta tej sieci to również raj dla miłośników gotowania i pieczenia.

Przed świętami nie może zabraknąć przygotowań do wielkanocnych wypieków, a z pomocą akcesoriów kuchennych z Pepco każdy domowy cukiernik i kucharz poradzi sobie z tym zadaniem.

Reklama.

Pepco – wiosenne hity cenowe

Jeśli marzysz o puszystej babce wielkanocnej, to koniecznie zwróć uwagę na silikonową formę do babki, która kosztuje tylko 10 zł. Jest lekka, elastyczna, a jej największą zaletą jest to, że wypieki łatwo z niej wyjąć, co znacząco ułatwia całą sprawę.

Dla miłośników klasyki czeka forma aluminiowa za 17 zł z powłoką, która zapobiega przywieraniu ciasta. W Pepco znajdziesz także tortownice i blachy prostokątne – świetne do przygotowania innych ciast, zwłaszcza tych na wielkanocny stół. Obie formy są dostępne za 25 zł i mają nieprzywierającą powłokę, co zapewnia perfekcyjne wypieki.

Reklama.

Ale to nie wszystko! Sylikonowe formy do ciast w kształcie wielkanocnych zajączków czy baranków to must-have w tym sezonie. Jeśli chcesz zaskoczyć gości oryginalnymi wypiekami, to na pewno będą się nimi zachwycać.

Sylikonowe akcesoria są lekkie, trwałe i bardzo łatwe do czyszczenia, a do tego dostępne w atrakcyjnych cenach. Oprócz form do ciast, Pepco oferuje także inne praktyczne akcesoria kuchenne, jak silikonowe szpatułki czy podkładki pod garnki, które przydadzą się podczas wielkanocnych przygotowań.

Cała oferta to prawdziwa gratka dla osób, które kochają pieczenie i szukają produktów, które ułatwią im pracę w kuchni.

Warto dodać, że wszystkie te produkty w Pepco mają nie tylko funkcjonalność, ale i stylowy design. Pepco to miejsce, które warto odwiedzić. Niezależnie od tego, czy szukasz pięknych dekoracji, eleganckich naczyń na wielkanocny stół, czy praktycznych akcesoriów do kuchni – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz.