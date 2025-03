Cyfrowe prawo jazdy do 2030 roku

Dokument będzie honorowany we wszystkich państwach członkowskich, a kierowcy będą mieli możliwość wyboru między wersją cyfrową a tradycyjną, fizyczną . Nowe prawo jazdy będzie ważne przez 15 lat, co wydłuża dotychczasowy okres obowiązywania dokumentu. ​

Zmiany w prawie jazdy w UE. Obniżenie wieku kierowców i okres próbny

Nowe przepisy przewidują możliwość obniżenia wieku uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Osoby w wieku 17 lat będą mogły uzyskać prawo jazdy kategorii B, jednak do ukończenia 18. roku życia będą musiały prowadzić pojazd w towarzystwie doświadczonego kierowcy. O tym, że w Polsce takie zmiany są planowane, informowaliśmy już w naTemat. Pomysł ten wywołał różne reakcje. O ile właściciele szkół jazdy są zadowoleni z tej perspektywy, to psychologowie alarmują: najmłodsi kierowcy to przecież jeszcze dzieci. Ponadto, wprowadza się dwuletni okres próbny dla nowych kierowców, w trakcie którego obowiązywać będą bardziej rygorystyczne sankcje za wykroczenia drogowe, takie jak jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków. ​