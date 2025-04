Beata Kozidrak kilka miesięcy temu zniknęła z show-biznesu. Piosenkarkę dopadły problemy zdrowotne. Jej stan był na tyle poważny, że wycofała się z życia publicznego i zapowiedziała przerwę przynajmniej do marca. W historii 45-letniej kariery nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło.

Na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiały się głosy, że liderka Bajmu czuje się już nieco lepiej. Mimo tego nie pojawiła się na gali rozdania Fryderyków , bo – jak tłumaczyła – tak zadecydowali lekarze. Po tym, jak ogłosili ją laureatką Złotego Fryderyka , wyświetlono specjalne wideo, na którym Kozidrak wyznała: – Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia.

Na koniec swojej przemowy wspomniała o zakończeniu przerwy od działalności scenicznej. – Ważne jest też to, co przede mną. Nowe muzyczne projekty, na które już dziś was z całego serca zapraszam. 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie widzimy się na jedynym koncercie z zespołem Kamp – podsumowała.