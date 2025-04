Złotego Fryderyka zdobyła też Beata Kozidrak . Jak wiadomo, artystka od kilku miesięcy choruje. Musiała zrezygnować ze wszystkich koncertów i przestała pojawiać się publicznie. Choć do tej pory nie wiadomo, z jakimi dolegliwościami się zmaga – nie chciała o tym mówić – ma wielką nadzieję na powrót do zdrowia.

Artystce nagrodę wręczyła Katarzyna Nosowska. Kilka dni przed galą pojechała do jej domu do Lublina. Beata Kozidrak była poruszona całą sytuacją. Postanowiła nagrać dla zgromadzonych na gali krótkie wideo. Nawiązała w nim do swojej choroby. Lekarze nie pozwolili jej na to, aby przybyła na wydarzenie.