Lot do Egiptu trwa ok. 4 godziny. Sama perspektywa spędzenia tak długiego okresu w samolocie może być dla wielu osób stresująca. I właśnie prawdopodobną chęcią rozluźnienia atmosfery można próbować tłumaczyć to, co zrobił 73-latek na lotnisku w Warszawie. Problem jednak w tym, że takie żarty na lotnisku są karygodnym błędem.