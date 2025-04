Polacy uwielbiają wakacje na Malcie. Liczba turystów nadal wysoka

Narodowe Biuro Statystyczne Malty (NSO) opublikowało właśnie najnowsze dane dotyczące liczby turystów, która odwiedziła ich kraj w lutym 2025 roku. Swój krótszy lub dłuższy urlop postanowiło tam spędzić 210 305 zagranicznych gości. To 24,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

W kwestii najliczniejszych nacji na pierwsze miejsce wrócili Brytyjczycy. W lutym na Maltę dotarło 42 881 podróżnych z UK. Drugie miejsce zajęli Polacy, dzięki 31 490 turystom. Podium uzupełnili Włosi (24 059 podróżnych). Co ciekawe, właśnie te trzy nacje odpowiadały za 46,8 proc. wszystkich turystów, którzy w lutym dotarli na Maltę.

Polacy drugie miejsce zajęli także w zestawieniu liczby noclegów. Brytyjczycy w miejscowych hotelach i apartamentach spędzili 234 398 nocy. W naszym przypadku było to 179 075 noclegów. Łatwo więc policzyć, że średnio nasi turyści na Malcie spędzali ok. 5,5 nocy. To nieco poniżej ogólnej średniej, która w lutym wyniosła 5,9 nocy. Jednak nadal więcej niż podczas klasycznego city breaka. Widać zatem, że chcemy poznawać ten kraj lepiej niż tylko podczas krótkiego weekendowego wyjazdu.