Polacy niezmiennie zakochani w Chorwacji

– Polska znajduje się w pierwszej piątce najważniejszych rynków chorwackiej turystyki pod względem liczby przyjazdów i noclegów. W ubiegłym roku Polacy zrealizowali w Chorwacji 1,2 mln przyjazdów i 7,1 mln noclegów, co stanowi wzrost o 8 proc. przyjazdów i 6 proc. noclegów w porównaniu do 2023 roku. Polacy wyjątkowo cenią naszą ofertę turystyczną – zdradził Staničić.

I choć do lata zostały jeszcze dwa miesiące, to zainteresowanie Chorwacją widać już teraz. Jak informuje Chorwacka Wspólnota Turystyczna w Polsce, od początku roku nasi turyści najchętniej odwiedzali region Kvarner i Istrię, a także Zagrzeb , Rovinj, Opatiję, Split, Zadar i Dubrownik.

LOT i Ryanair rozbudowują siatkę połączeń do Chorwacji

Po krótkiej zimowej przerwie do Dubrownika znów można polecieć na pokładzie PLL LOT. Nasz narodowy przewoźnik niezmiennie realizuje także połączenie do Zagrzebia. Zapełnienie samolotów na obu tych trasach wydaje się być duże, a linia lotnicza ocenia ich realizację bardzo pozytywnie.

– Chorwacja odgrywa bardzo ważną rolę w siatce połączeń PLL LOT, co potwierdza duże zainteresowanie ze strony podróżnych – w 2024 roku na pokładach LOT-u pomiędzy Polską a Chorwacją gościło blisko 120 tysięcy pasażerów. To kraj o ogromnym potencjale zarówno turystycznym, jak i biznesowym, a dzięki rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, stanowi jeden z najpopularniejszych kierunków podróży w sezonie letnim – podkreślił Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki PLL LOT.

Zainteresowany rozwojem w Chorwacji jest także Ryanair. Dowodem na to są dwie nowe trasy otwarte do tego kraju w tym roku. Przypomnijmy, że podróżni z Wrocławia od 2 czerwca będą mogli polecieć do Rijeki na północnym zachodzie kraju. Drugą nowością od końca marca są loty do Dubrownika z Katowic.