Dowódca sił NATO w Europie zabrał głos. Chodzi o wojska USA

Zarzucił "niektórym osobom w Departamencie Obrony", że próbują przekierować zasoby militarne z Europy, co – jego zdaniem – szkodzi bezpieczeństwu narodowemu. Jednocześnie pochwalił prezydenta Donalda Trumpa za to, że zmusił sojuszników z NATO do zwiększenia wydatków na obronność oraz za uznanie, że "nadszedł czas, by zakończyć rozlew krwi" w Ukrainie.