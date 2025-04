Choć zapowiedziany przez Jarosława Kaczyńskiego marsz zapowiada się na jedno z większych wydarzeń w kampanii prezydenckiej, to jak informuje portal gazeta.pl Prawo i Sprawiedliwość ma mieć problemy z zapewnieniem transportu dla swoich zwolenników. – Nie mamy za co przywieźć ludzi do Warszawy – ujawniają w wywiadzie politycy PiS.