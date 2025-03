"Atak na Karola Nawrockiego" w Sanoku, interweniowała policja. Poszło o transparent [WIDEO]

Karol Nawrocki chciałby zamknąć temat swojej fałszywej tożsamości, której używał, by chwalić samego siebie, ale ten wraca jak bumerang. Podczas wiecu wyborczego kandydata PiS w Sanoku doszło do incydentu, który ponownie uwypuklił kontrowersje. Mężczyzna z transparentem wprost wyraził, co dla niego oznaczają działania, jakich dopuścił się Nawrocki. Na miejscu interweniowała policja.