Steczkowska musi zmienić show na Eurowizję

Już kilka tygodni temu pojawiły się wiadomości o pierwszych komplikacjach ze wspomnianym elementem show. – Poszły już tysiące pism. Nadal nic się nie ruszyło, bo nie mamy tego potwierdzenia, że możemy to zrobić tak, jak my chcemy. Oni chcą to zrobić tak, jak oni chcą, a my się nie chcemy na to zgodzić – mówiła kilka tygodni temu wokalistka.