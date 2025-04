– Debaty to nie były jakąś moją specjalnością. Ja się troszkę lepiej czuję w innych okolicznościach – tym bardziej, że właściwie we wszystkich (debatach-red.), w których uczestniczyłem – byłem w sytuacji tego, którego prowadzący debaty nie lubią – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński , pytany o ostatni wpis premiera Donalda Tuska.

"Na czele polskiego rządu stoi hejter" Błaszczak nagłe przerwał wypowiedź Kaczyńskiego

– To nie jest dobre, trzeba szukać takich dziennikarzy, którzy potrafią być neutralni – uważa Kaczyński.

Wówczas w jego wypowiedź wtrącił się były szef MON Mariusz Błaszczak . – Sądzę, że należy tu wspomnieć na żenujący niski poziom tweetów Donalda Tuska, bo to ten tweet, który pani zacytowała, ale można by także zacytować całą serię wcześniejszych tweetów. Myślę, że uprawniona jest teza, że na czele polskiego rządu stoi hejter. Marny hejter – stwierdził.

– Jeszcze bym użył innych słów, ale oszczędzę tego Państwu – skwitował to Kaczyński i głęboko westchnął.

"Panie Rafale Trzaskowski cieszę się, że parę godzin szkolenia wojskowego skłoniło Pana do męskich decyzji. Od tygodni wzywam Pana do debaty, doczekałem się. Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja" – odpisał mu Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS.