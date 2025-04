Tusk wbija szpilkę Kaczyńskiemu ws. debaty prezydenckiej. "Zawsze uciekał"

Karolina Kurek

W środę Rafał Trzaskowski rzucił wyzwanie swojemu kontrkandydatowi w walce o fotel prezydenta, Karolowi Nawrockiemu, zapraszając go na debatę w Końskich. Doczekał się już odpowiedzi. Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk, który we wpisie na platformie X przy okazji wbił szpilkę Jarosławowi Kaczyńskiemu.