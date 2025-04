Termorobot MC, czyli Lidlomix, w promocji kosztuje teraz 1799 zł. Co trzeba zrobić, by dostać rabat?

Obecnie Termorobot MC jest w promocji i tak będzie aż do 19 kwietnia. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidla, by skorzystać z rabatu wynoszącego 700 zł. Można go użyć w sklepie online lub stacjonarnym (jeśli będzie na stanie). Są dostępne w kolorze białym lub czarnym. I to w zasadzie tyle, nie widzę żadnych haczyków w tej okazji.