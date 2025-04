Biedronka – promocja na airfryer. Pod 1 warunkiem masz go za złotówkę

Do 21 kwietnia 2025 roku w sieci sklepów Biedronka trwa fantastyczna oferta. W ramach promocji, każdy kto zdecyduje się na zakup wielofunkcyjnego robota kuchennego Taurus MyCook Next, otrzyma frytkownicę beztłuszczową Taurus za symboliczną złotówkę.

Jest to wyjątkowa okazja, zwłaszcza że frytkownice beztłuszczowe, znane również jako airfryery, zyskują coraz większą popularność w Polsce. Te urządzenia rewolucjonizują sposób, w jaki przygotowujemy nasze ulubione potrawy, umożliwiając ich przygotowanie z minimalną ilością tłuszczu, a nawet całkowicie bez niego.

Dzięki nim możemy cieszyć się smacznymi daniami, które są znacznie zdrowsze od tradycyjnie smażonych potraw. Robot Taurus MyCook Next to urządzenie, które z pewnością sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jego moc wynosząca 2000 W pozwala na szybkie i efektywne przygotowywanie dań, a możliwość jednoczesnego gotowania czterech potraw sprawia, że idealnie nadaje się do większych rodzinnych obiadów.