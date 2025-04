Rossmann – promocje na Wielkanoc. Przystroisz stół za grosze Fot. Eryk Stawinski/REPORTER/EN

Rossmann – wielkanocne naczynia jak za dawnych lat

Za mniej niż 10 zł w Rossmannie znajdziesz przepiękne ozdoby wielkanocne, które na pewno będą ozdobą twojego stołu. Ceny zaczynają się już od 9,99 zł za różne akcesoria utrzymane w folklorystycznym stylu.

Czym się różnią ozdoby z Rossmanna od tych z Action czy Pepco? Jak dla mnie mają więcej folklorystycznych nut, są bardziej klasyczne, nawiązują do tradycji rodem z polskiego stołu. Warto przyznać, że tego typu dodatki dodają uroku każdemu wnętrzu i sprawiają, że każdy stół wygląda wyjątkowo.

Klasycznym, ale i urokliwym akcentem na wielkanocnym stole będzie szklany kieliszek na jajko, który kosztuje jedyne 4,99 zł. Możesz pomyśleć, że to tylko niewielki detal, ale w połączeniu z resztą ozdób tworzy zgrany zestaw, który będzie ozdobą śniadania.

Jeśli szukasz czegoś, co będzie nie tylko ładne, ale i funkcjonalne, to na pewno przypadną ci do gustu kubki, które znajdziesz w ofercie Rossmanna. Kosztują tylko 9,99 zł za sztukę, a ich pojemność to aż 350 ml.

Dostępne są w różnych wzorach, więc z łatwością znajdziesz coś, co pasuje do stylu twojego domu. To dobra okazja, by celebrować poranne picie kawy czy herbaty, zwłaszcza w tak wyjątkowym okresie, jakim jest Wielkanoc.

A dla tych, którzy lubią nietypowe akcenty w swoim domu, Rossmann przygotował prawdziwą perełkę – szklany pojemnik w kształcie kury. Brzmi jak coś, co wasza babcia stawiała na świątecznym stole? Moja też. I wygląda naprawdę elegancko!

Rossmann – kolorowe kubki, szklane naczynia, ozdoby typu folk

W tym pojemniku za 19,99 zł możesz przechowywać czekoladowe jajka, ciasteczka, a może nawet kolorowe pisanki. To fajny sposób, by nawet z przechowywanych produktów zrobić

Nie zapomnij też o szklanych pojemnikach z uchwytami w kształcie zwierząt. Te słodkie akcesoria z pewnością wywołają uśmiech na twarzy gości. Rossmann proponuje je w cenie 12,99 zł.

Każdy pojemnik ma swój unikalny kształt i na pewno doda charakteru wnętrzu. Możesz przechowywać w nich wszystko, od słodyczy po drobne ozdoby, a do tego będą one doskonałym akcentem na stole.

