Jaka kara dla Jarosława Kaczyńskiego? Sondaż

Z kolei 20,8 proc. badanych "raczej nie zgadza się" z zarzutami, a 25,2 proc. "zdecydowanie nie zgadza się" z koniecznością ukarania prezesa PiS . To razem 46 proc. respondentów, którzy opowiadają się za bezkarnością prezesa PiS . Pozostałe 8,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż ws. Kaczyńskiego. Jak głosowali wyborcy rządzących i opozycji?

Jarosław Kaczyński bez immunitetu. Odpowie za pobicie podczas miesięcznicy

Jak informowaliśmy na naTemat.pl, Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, co umożliwia pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Decyzja ta dotyczy domniemanego pobicia Zbigniewa Komosy, kontrmanifestanta regularnie uczestniczącego w miesięcznicach smoleńskich.