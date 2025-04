2-letni chłopiec znaleziony w oknie życia. Szokujące, co powiedział siostrom zakonnym

W środę siostry boromeuszki znalazły dziecko w oknie życia we Wrocławiu. Nie był to jednak "typowy" przypadek – pod ich opiekę trafił dwuletni chłopiec. Dziecko było zadbane i w dobrym stanie. Maluch powiedział też, że zostawił go tam ojciec.